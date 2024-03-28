Makinede tahta kestiği sırada parmağını kesti
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışan 43 yaşındaki Hasan Zekeriya Çelik, yatar testere makinesi ile sunta tahta kestiği sırada, sol el serçe parmağını makineye kaptırıp kesti.
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışan 43 yaşındaki Hasan Zekeriya Çelik, yatar testere makinesi ile sunta tahta kestiği sırada, sol el serçe parmağını makineye kaptırıp kesti.
Yaralanan Çelik, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde müşahede altında alındı. Soruşturma devam ediyor.
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