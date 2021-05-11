“Makamları dolduranların o ağırlığı taşımaları da çok önemli…”

CTP Genel Sekteri Erdoğan Sorakın, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun CTP’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilgilendirme toplantına katılmasını eleştirmesine tepki gösterdi, makama saygı kadar, makamları dolduranların da o ağırlığı taşımalarının çok önemli olduğunu altını çizdi.

Cenevre Toplantısı sürecinde sunulacak belge ile ilgili “asparagas” dır denmesinin ardından, siyasi parti temsilcilerinden gizlendiği anlaşılan belgenin sunulmasını hatırlatan Sorakın, Tatar’ın elini güçlendirmek adına, Kıbrıslı Türk Halkının dünyadan soyutlanmasına neden olacak “çözümsüzlük çözümdür” anlayışına destek vermenin de mümkün olmadığını altını çizdi.

Sorakın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“UBP Genel Sekreteri Sn Hasipoğlu, Sn Tatar’ın bilgilendirme toplantısına CTP’nin katılmamasına anlam veremediğini, makama saygının gereği olarak toplantıya katılınılması gerektiğini söylüyor. Sn Hasipoğlu, Kıbrıslı Türk Halkının geleceğini ilgilendiren böylesi önemli bir konuda, kapsamlı müzakerelere zemin oluşturma amaçlı 5 + BM gayrı resmi Cenevre Toplantısı sürecinde sunulacak belge ile ilgili “asparagas” dır demek, ertesi gün ise “asparagas” denilen ve siyasi parti temsilcilerinden gizlendiği anlaşılan belgenin sunulması olayına anlam veriyor musunuz?

Cumhurbaşkanlığı makamı toplumun birliğini ve bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türk Halkını statükodan kurtaracak, toplumsal varlığı ve kimliğiyle uluslararası toplumla buluşturacak politikalar geliştirmek zorundadır.

Çağdışı kalmış, ötekileştirici ve maceracı politikalarla, Kıbrıslı Türk Halkının dünyadan soyutlanmasına neden olacak “çözümsüzlük çözümdür” anlayışına sırf Sn Tatar’ın elini güçlendirmek adına destek vermek mümkün değildir. Aslolan Kıbrıslı Türk Halkının aydınlık geleceğidir. Bu da federal çözümle mümkün olacaktır.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zamanı geçmiş, hiçbir anlam ifade etmeyen, tamamen göstermelik olan böyle bir toplantıya sırf makama saygı gereği katılmış olsaydık kendi kendimize saygısızlık yapmış olurduk. Elbette makama saygı çok önemlidir. Ancak makamları dolduranların da o ağırlığı taşımaları çok önemli. CTP nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bunca yıllık demokrasi, emek ve barış mücadelesi içerisinde bedeller ödeyerek çok iyi öğrenmiştir.”