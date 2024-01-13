"Makaledeki başlık ve broşür nedeniyle hakkımda dava açıldı"

Uluslararası Lenin Sempozyumu'na katılmak ve konuşma yapmak üzere dün sabah Kıbrıs'tan İstanbul'a giden ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Yusuf Alkım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Alkım, "DHKPC terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla tutuklandığını belirtti. Alkım, söz konusu iddianın "Yayın sorumlusu olduğu 'Devrim Temizler' isimli web sitesinde yayınlanmış olan Devrimci Komünist Birlik'e ait 'Haklıyız kazanacağız' başlıklı yazı ve 'Kıbrıs Sorunu ve Devrimci Çözüm' başlıklı broşüre" dayandırıldığını söyledi.

Nöbetçi savcının, Gaziantep Savcılığı tarafında açılan dava ile ilgili kendisinin ifadesini alıp serbest bıraktığını belirten Alkım, ifadesinde; söz konusu yazıların DKB'ye ait yasal yayınlar olduğu ve iddia edilen örgüt ile hiçbir bağının olmadığını belirterek davanın takipsizliğini talep ettiklerini açıkladı.

"Nöbetçi savcı ifademizi aldıktan sonra serbes bırakılmama kararı verdi" diyen Alkım, "Şuan serbestim ve davetli geldiğim Lenin sempozyuma katılmak üzere yoldayım. Bu süreçte destek olan ve Kıbrıslı ilerici kesimler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıya karşı çıkan tüm dostlara ve süreç boyunca yanımda olan avukatım Seher Dursun dostuma özellikle teşekkürler" ifadelerini kullandı.