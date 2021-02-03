“Mahkum ve tutuklular için ‘online’ görüşme sağlanacak”

Ülkede yerel bulaş nedeniyle Ağustos ayından itibaren ‘açık görüşün’ durdurulduğu Merkezi Cezaevi’nde “Mahkum ve tutuklular için ‘online’ görüşme gündeme geldi.

Görüşmenin tamamen yasaklanmasının arından mahkum ve tutuklu yakınları cezaevindeki yakınları için sadece eşya ve para bırakabiliyor. Mahkûm ve tutuklular aylardır açık görüş ve bir takım iyileştirme talebi ile yeniden açlık grevine girmişti. Bu gelişmeler üzerine cezaevi yönetimi internet üzerinden görüşme için girişim başlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem süreç uzayacaksa mahkum ve tutuklulara yeniden aileleri ile online görüşme sağlanacak” dedi.

Bilmem, 3 Şubat 2021 tarihi itibarı ile Merkezi Cezaevi’nde 620 mahkum ve tutuklunun olduğunu ifade etti, ilk kapanma döneminde İçişleri Bakanının girişimi ile cezaevinde online görüşme sağlandığını anımsattı.