“Mahkemeye kadar 3 ay tutuklu kalacak”

Güneyden kuzeye uzanan Bitcoint Cartel isimli uyuşturucu şebekesinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağı olduğu tespit edilen zanlı S.K teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme 3 ay ek tutukluluk kararı verdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Bitcoint Cartel isimli uyuşturucu şebekesinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağı olduğu tespit edilen ve yaklaşık değeri 3 milyon TL olan uyuşturucular ile yakalanan zanlı S.K teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanmıştı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, uzun süredir yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine, Bitcoint Cartel isimli şebeke tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, 30 Temmuz saat 12.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan araştırmada, zanlı S.K’nin, tasarrufunda 690 gram hintkeneviri, 504 gram sentetic cannabionid, 282 gram kokain, 75 gram MDMA bulunduğunu anlattı. Ayrıca polis, zanlının 292 gram hintkenevirini bir lokasyona bırakarak, tespit edilemeyen bir kişinin almasını sağladığını da belirtti.

Soruşturma sonucu suçunu itiraf etti

Polis memuru Kaan Kurtbir yapılan soruşturmalarda, zanlının söz konusu uyuşturucuları güneyden Rixus olarak bildiği kişiyle iletişime geçerek, Haspolat’ta henüz tespit edilemeyen bir bölgeden aldığının tespit edildiğini söyledi. Ayrıca zanlının maddeleri Rixus isimli şahsın yönlendireceği lokasyonlara atacağı ve buna karşılık 4.630 Euro para alacağının tespit edildiğini, zanlı üzerinde bulunan 300 Euro nakit paranın aldığı ilk ödeme olduğunun belirlendiğini de polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Mahkemeye kadar tutuklu kalacak

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve suçların ciddi olduğunu belirterek, yargılanmadan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaparak, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.