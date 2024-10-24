Mahkemeden firar etmeye kalkıştılar!
Lefkoşa’da Alav Döviz Bürosu sahiplerinden Ayça Alav’ı öldüren ve soygun suçu işleyen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite mahkemeden firar etmeye kalkıştı.
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Lefkoşa’da Alav Döviz Bürosu sahiplerinden Ayça Alav’ı öldüren ve soygun suçu işleyen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite mahkemeden firar etmeye kalkıştı.
Ellerindeki kelepçeden kurtulan iki sanık, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
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