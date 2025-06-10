CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bugün AİHM’de K.V. Mediterranean Tours Limited’in Türkiye’ye karşı olan davasıyla ilgili kararın açıklandığını belirtti.

Şirketin, Kapalı Maraş’taki mallarla ilgili 2010 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yaptığını ifade eden Özdenefe, konunun hala TMK’nın gündeminde olduğunu söyledi.

Özdenefe, AİHM’e başvuranın, TMK önündeki sürecin çok uzun sürdüğünü ve süreci ilerletmeyenin ‘KKTC’ otoriteleri olduğunu ileri sürdüğünü dile getirdi.

AİHM kararında, TMK’nın etkili bir iç hukuk yolu olduğunun mahkeme tarafından onandığını vurgulayan Özdenefe, mahkemenin ayrıca başvurana 7 bin Euro manevi tazminat, 11 bin Euro da masraf ödenmesi emrini verdiğini kaydetti.

Özdenefe, “Mahkeme maddi tazminatı açık tutuyor bu önemli bir uyarı” dedi.

Özdenefe, AİHM’in, TMK’nın istatistiki bilgilerini de dikkate aldığını söyledi.