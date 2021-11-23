Mahkeme kararı: Çaluda’ya 10 bin TL, Ünverdi’ye 14 bin TL para cezası

Yargıç Temay Sağer sanıklarının aleyhlerine getirilen suçlardan suçlu bulunup mahkûm olduğunu ifade etti, sanıkların örnek olması gereken bir pozisyonda bulunmaları gerekirken suç işlemesini de aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak kullandıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda ve eski Ulusal Birlik Partisi Bakanı Şerife Ünverdi “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhlerine getirilen 18 davadan suçlu bulunup mahkûm edildi.

Mahkeme davada Aytaç Çaluda’ya 10 bin TL, Şerife Ünverdi’ye 14 bin TL para cezası emri verdi.

“Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket”ten mahkum…

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde okunan kararda Yargıç Temay Sağer sanıkların verdiği yazılarda bahse konu kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin yer almadığını belirterek, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” tahtında aleyhlerine getirilen18 davadan suçlu bulunup mahkûm ettiğini açıkladı.

Sağer sanık Aytaç Çaluda’nın sanık Şerife Ünverdi’nin oluşturduğu politika çerçevesinde özel kalemliğini yaptığı dönemde çalışma izni merkezine vermiş olduğu talimatlar ile ülkemizde bulunan yabancı uyruklu şahısların ön izinden muaf olarak bu kişilere doğrudan çalışma izni çıkarılması ile suç işlendiğini belirtti.

‘Örnek alınması gereken bir pozisyonda olmaları gerekirken, suç işlediler’

Yargıç Temay Sağer sanıklarının aleyhlerine getirilen bu suçlardan suçlu bulunup mahkûm olduğunu belirterek sanıkların örnek olması gereken bir pozisyonda bulunmaları gerekirken suç işlemesini de aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak kullandıklarını açıkladı.

Ceza takdir ederken suçun işlenmiş olduğu dönem olan 2013 yılındaki asgari ücret üzerinden ceza takdir edildiğini belirterek sanık Aytaç Çaluda’yı 10 bin TL ve sanık Şerife Ünverdi’yi ise 14 bin TL para cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

Sanıkların mahkûm olduğu yasa Asgari ücretin 10 katına kadar para cezası öngörüyor. Yasaya göre sanıkların hapis cezası alma gibi bir durumu yoktu.

Ünverdi: “Haberler yalan ve kötü niyetli”

Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi 18 davadan suçlu bulundu