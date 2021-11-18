Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi 18 davadan suçlu bulundu 

Cumhuriyet Meclisi tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda ve eski Ulusal Birlik Partisi Bakanı Şerife Ünverdi “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhlerine getirilen 18 davadan suçlu bulunup mahkûm edildiler.

Sanıklar yargılanma süreci başlarında aleyhlerine getirilen davalardan bir kısmının geri çekilmesi üzerine beraat ettiği yönünde izlenim yaratmaya çalışmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde okunan kararda Yargıç Temay Sağer, sanıkların verdiği yazılarda bahse konu kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin yer almadığını belirtti.



Yargıç Sağer, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” tahtında aleyhlerine getirilen18 davadan suçlu bulunup mahkûm ettiğini açıkladı.



Sağer sanık Aytaç Çaluda’nın sanık Şerife Ünverdi’nin oluşturduğu politika çerçevesinde özel kalemliğini yaptığı dönemde çalışma izni merkezine vermiş olduğu talimatlar ile ülkemizde bulunan yabancı uyruklu şahısların ön izinden muaf olarak bu kişilere doğrudan çalışma izni çıkarılması ile suç işlendiğini belirtti.



Sanıklarının aleyhlerine getirilen bu suçlardan suçlu bulunup mahkûm olduğunu belirten Yargıç Temay Sağer, ceza takdirini 23 Kasım tarihinde açıklayacağını belirtti.

Hapislik yok, yasa Asgari ücretin 10 katına kadar para cezası öngörüyor

Sanıkların mahkûm olduğu yasa Asgari ücretin 10 katına kadar para cezası öngörülürken, yasaya göre sanıkların hapis cezası alma gibi bir durumun olmadığı öğrenildi.