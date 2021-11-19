Ünverdi: “Haberler yalan ve kötü niyetli”

Mahkemece Çalışma İzni Yasası Ve Tüzüğüne Aykırı Hareket’e ilişkin 18 davada suçlu bulunan eski Bakan Şerife Ünverdi, ‘haberlerin yalan ve kötü niyetli’ olduğunu savundu.

Mahkeme sürecinin 23 Kasım’da sonuçlanacağını söyleyen Ünverdi, Çalışma izni yasası ve tüzüğüne aykırı hareket davalarından suçlu bulunup, mahkum edildiği yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.

Ünverdi’nin açıklaması şöyle:

“Sevgili arkadaşlarım;

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi yaptığım dönemde, bugün “ Çalışma izni yasası ve tüzüğüne aykırı hareket davalarından suçlu bulunup, mahkum edildiğim“ yönünde doğruyu yansıtmayan haberler çıkmıştır.Mahkeme süreci 23 Kasım da neticeleneceği için bu safhada çıkan haberin yalan ve kötü niyet içermekte olduğunu sizlerle paylaşmak istedim.Sizleri telaşlandırarak ve sizlerden aldığım sayısız telefonlar ile beni ne kadar çok sevdiğinizi ve yanımda olduğunuzu hissettirmeniz beni çok mutlu etti.İyiki varsınız..

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum..”

Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi 18 davadan suçlu bulundu