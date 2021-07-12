Mağusa’yı sarsan dolandırıcılık iddiası: “Milyonlarca liralık karşılıksız çekle kayıplara karıştı”

YENİDÜZEN | ÖZEL



Mağusa, elektronik ve beyaz eşya sektöründen tanınmış bir ismin dolandırıcılık iddiası ile çalkalanıyor. YENİDÜZEN’e bilgi veren kimi mağdur işletmeler, tanınmış Kıbrıslı işadamı N.K’nin geride en az 20 milyon TL’lik ödenmemiş çek bırakarak yurt dışına kaçtığını iddia etti.

Mağdurlar tarafından polise yapılan ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İş insanı N.K’nin geride çok sayıda alacaklı bırakarak, üç haftadan fazla bir süredir ortadan kaybolduğu iddia edildi. N.K’nin Ukrayna’ya gittiği konuşuluyor.

YENİDÜZEN, N.K’nin 15 Haziran 2021’de Kermiya / Ay Demet’ten geçiş yaptığını doğruladı.

30’u aşkın işletmeci ve kişinin mağdur olduğu konuşulurken, çok sayıda bankanın da ipoteklerle ilgili işlem başlattığı söyleniyor.

Bankalar nezdinde yapılan araştırmada ilgili kişinin 15 milyon TL şahsi kefalet ile 5 milyon TL şahsi banka riski olduğu bilgisine ulaşılırken, piyasa borcu yanında özellikle hatır çeklerinin ön plana çıktığı konuşuluyor.

“Hatır Çeki” tanımı iş dünyasında “Arkasında ticari bir alışverişin olmadığı, gerçek borç alacak ilişkisine dayanmadan düzenlenen” çeklere verilen isim olarak biliniyor.

Bu çekler, para ya da mal temin etmek için kullanılıyor.

N.K’nin borcuna yönelik konuşan bir mağdur, “Kiminden mal aldı, çek verdi, çeklerinin karşılığı çıkmadı; kiminden sipariş aldı, parayı tahsil etti ama siparişleri teslim etmedi, ayrıca pek çok insanla kendine ve ailesine yönelik güveni kullanarak farklı alışverişler yaptı, bir anda ortadan kayboldu. Tahmin edilenin ötesinde ciddi bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız. Umarım yeniden ülkeye döner ve bu enkazı temizler” dedi.