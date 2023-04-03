Mağusa’ya ilahiyat koleji protesto edilecek!

Öğretmen sendikaları, Mağusa’ya açılacağı açıklanan ilahiyat kolejini protesto etme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “gizli tutulan ekonomik paket ve çadırda eğitim sürerken Fuat Oktay'ın Mağusa'ya ilahiyat koleji müjdesini" protesto etmek adına yarın Başbakanlık önüne gidileceği ifade edildi.

Açıklamada, tüm sendika ve örgütlere katılım ve destek çağrısı yapıldı.