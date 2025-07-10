Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Çanakkale bölgesinde 1. Etap Asfalt Yenileme projesi kapsamında çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uluçay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu detayları paylaştı:

"Kerem Sokak, Zihni Nasip Sokak, Osman Ahmet Sokak ve Mehmet Şaban Sokak'ta asfalt serimi tamamlandı. Şeyhler Sokak, Bayraktar Yolu Sokak ve Orhan H. Derviş sokakta da temizlik ve hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. 1. Etap için ayırdığımız bütçe 45 Milyon TL. Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi sorumlumuz Zübeyir Ercen ve ekibine sahadaki özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim. Adım adım asfalt, Mağusa'ya hizmet için çalışmaya devam."