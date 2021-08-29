Mağusalı Çise ile İtalyan Valentin’den “Çok Kültürlü Evlilik Partisi”

Murat OBENLER

Ülkemizin kendine has partilerinden olan ve iki toplumdan insanların yanı sıra Kıbrıs'ta yaşayan yabancıların da büyük ilgi gösterdikleri Multi Kulti Parti’nin uzun zamandan sonra Lefkoşa Surlariçi’ndeki Hoi Polloi’de yapılan partisi bir de evlilik kutlamasına sahne oldu. Dünyanın çeşitli kültürlerinden müzikleri partilerine taşıyan ve oldukça hareketli ve eğlenceli geçen partilerin birinde tanışan Mağusalı Çise Sezener ile İtalyan Valentin Musteata dün attıkları resmi imzalardan sonra yeni birlikteliklerini Multi Kulti Parti’de kutladılar. Dj. Radio Pangea(Barçın Gökbörü) tarafından hazırlanan setler ile Hoi Polloi’nin önündeki meydanda arkadaşları ile doyısıya eğlenen Çise ve Valentin farklı bir düğün kutlamasına da imza atmış oldu.

Çok kültürlü evlilik kutlamasına Kıbrısın her iki yakasından katılım oldu

Kıbrısın kuzey ve güneyinden partiye katılan kişiler de genç çiftin mutluluğuna ortak olurken Lefkoşa Surlariçi farklı bir eğlenceye sahne oldu. Çise ve Valentin klasik düğünlerden farklı olarak halka açık ve genel kullanıma açık bir parti ile birlikteliklerini kutlamayı tercih ederken adeta “Başka bir düğün mümkün” mesajı verdiler.