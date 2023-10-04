Mağusa’daki zanlılar teminatla serbest

Sahte reçete soruşturması kapsamında Mağusa’da tutuklanan 4 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, ileride yargılanmak üzere 50’şer bin TL’lik teminatla serbest bırakıldı.

Aynı saatlerde, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan 7 zanlı da teminatla serbest bırakılmıştı.

Mağusa’da yeniden mahkemeye çıkarılanlar arasında Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in doktor baldızı ve eczacı kızı ile gelini de bulunuyordu. Tutuklular arasında bir de eczacı kalfası yer alıyordu.

Bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 50’şer bir TL’lik teminat karşılığında tutuksuz yargılanmaları kararı verildi.