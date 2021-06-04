Mağusa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Mağusa’da satışa hazır halde yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde bulundu, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 11.00 sıralarında Mağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, satışa hazır hale getirilen yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.A.O. (E-19), A.A.A. (E-31) ve O.O.O. (K-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.