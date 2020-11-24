Mağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu

Mağusa’da bir evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis bültenine göre dün saat 18.00 sıralarında F.O.L.’nin (E-24) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan maddenin yaklaşık 1gr.100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Polis, F.O.L.’yi tutukladı.

SOYGUNDA İKİ TUTUKLU

Lefkoşa’da 16 Kasım’da Leonard Chukwu’nun ikametgahına giden C.E.N.’nin (E-38) Chukwu’yu darp edip 6 bin 400 Euro nakit para, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı oldukları tespit edilen O.S.A. (E-29) ve İ.E.I. (E-28) tutuklandı.