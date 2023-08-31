Mağusa’da uyuşturucu hap tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Mağusa’da bir kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye, dün Mağusa’da H.A.'nın (E-32) evinde yaklaşık 300 miligram ağırlığında Metheamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. Siz konusu şahıs tutuklandı.

Çatalköy’de hint keneviri

Çatalköy’de, isminin baş harfleri P.E. olan 74 yaşındaki bir adamın evinde, dört kök ekili, bir kök de kurumuş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Kuzeye geçiş yaparken, görevli memura sahte poliçe uzattı

Kermiya geçiş noktasında, A.M.'nin (E-33), kullanımındaki aracı ile adanın güneyinden kuzeyine geçiş yapmak için görevli memura sahte olarak adına düzenlenmiş sigorta belgesi verdiği, söz konusu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Hırsızlık

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi plajında can kurtaran platformu üzerine bırakılan iki çantanın çalınması üzerinde, polis tarafından yürütülen soruşturma sonucunda M.M.K.(E-23) ve S.C.(E-31) tutuklandı.

Kayıp şahıs

Lefkoşa’da 29 Ağustos’ta kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Halil Aktunç bulundu.