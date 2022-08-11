Mağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün A.Y.’nin (E-44) evinde yapılan aramada yaklaşık 65 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
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Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün A.Y.’nin (E-44) evinde yapılan aramada yaklaşık 65 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
A.Y. tutuklandı.
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Etiketler : polis, uyuşturucu