Mağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün A.Y.’nin (E-44) evinde yapılan aramada yaklaşık 65 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

A.Y. tutuklandı.