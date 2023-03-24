Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa'da trafik kazası.. 1 yaralı
Mağusa'da trafik kazası.. 1 yaralı

Mağusa'da trafik kazası.. 1 yaralı

Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, yolu yaya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şakir Esengür yaralandı 

A+A-

Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, yolu yaya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şakir Esengür yaralandı 

Polisin açıklamasına göre, Refiye Çelik (K-22), saat 15.10 sıralarında KR 086 plakalı araçla Polatpasa Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Gazimağusa Kaza Mahkemesi önlerinde yolu geçmeye çalışan Şakir Esengür'e (E-74) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Esengür, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından  müşahade altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur