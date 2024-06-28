Mağusa'da korkunç kaza: 1 ağır yaralı
Mağusa’da saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.
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Mağusa’da saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.
Elde edilen ilk bilgilere göre plakası henüz tespit edilemeyen araba 10 metre yükseklikten hendeğe düştü.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan kadının hafif, sürücünün ise ağır yaralandığı ifade edildi. Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
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