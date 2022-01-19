Mağusa’da kanunsuz eski eser tasarrufu: 1 tutuklu

Mağusa’da kanunsuz bir şekilde eski eser tasarruf ettiği gerekçesiyle bir kişi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, isminin baş harfleri Y.E.D. (E-32) olan bir şahsın ikametgahında yapılan aramada, eski eser nitelikli bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.