Mağusa’da kanunsuz eski eser tasarrufu: 1 tutuklu
Mağusa’da kanunsuz bir şekilde eski eser tasarruf ettiği gerekçesiyle bir kişi tutukladı.
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Mağusa’da kanunsuz bir şekilde eski eser tasarruf ettiği gerekçesiyle bir kişi tutukladı.
Polisten verilen bilgiye göre, Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, isminin baş harfleri Y.E.D. (E-32) olan bir şahsın ikametgahında yapılan aramada, eski eser nitelikli bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
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