Mağusa'da iş kazası

Mağusa-Ötüken bölgesinde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tekgöz 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 15.30'da kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tekgöz, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.