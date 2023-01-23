Mağusa'da iş kazası
Mağusa-Ötüken bölgesinde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tekgöz 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı.
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Mağusa-Ötüken bölgesinde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tekgöz 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, saat 15.30'da kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tekgöz, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.
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