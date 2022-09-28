Mağusa'da İranlı kadınlarla dayanışma: Kadın, Yaşam, Özgürlük

İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınması ve gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri Kıbrıs'ın kuzeyinde de yankısını buldu.

İran'da yaşanan olaylar Mağusa'da protesto edildi. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu eylemciler, İran rejiminin kadınlara yönelik islami otoriter uygulamalarını protesto etti, üzerinde Türkçe ve Farsça Kadın, Yaşam, Özgürlük yazılı pankart açtı.

İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesiyle başlayan kitlesel protesto gösterileri günlerdir sürüyor.