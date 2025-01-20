Mağusa’da dükkân açma ve hırsızlık… 1 tutuklu

Mağusa’da 18 Ocak’ta bir işyerinde meydana gelen “dükkân açma ve hırsızlık” meselesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Mağusa’da faaliyet gösteren bir eğitim merkezine ait kantin binasının penceresi açılarak içeriye girildi ve çekmecede muhafaza edilen toplam 3 bin 300 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen S.K.(E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan verilen bilgiye göre, ülkede yasal statüsü bulunmayan ve izinsiz ikamet eden şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.