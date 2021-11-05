Mağusa’da altı kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün 63 yaşındaki S.K.’nin (E) evinde yapılan aramada yaklaşık 139 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir suboxone marka hap ve çeşitli markalarda 18 av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamada, bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 51 yaşındaki A.A.(E) ve 41 yaşındaki D.K.'nin(E) tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün 31 yaşındaki H.A. (E), 26 yaşındaki İ.T.(E) ve 30 yaşındaki H.A.’nın (E) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada; yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.