Mağusa surlarında ve tarihî binalarda dönemlik ot temizliği başladı

Mağusa Belediyesi, kentin tarihî ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında surlarda ve tarihî binalarda dönemlik ot temizliğine başladı. Çalışma kapsamındaki tüm surlarda ve tarihî binalarda yabani otlar temizlenecek.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, sur duvarlarında ve tarihî binaların taş aralarında gelişen bitkilerin oluşturduğu görüntü kirliliğinin giderilmesi ve köklerin yapılara verebileceği zararların önlenmesi hedefleniyor. Temizlik işlemleri, tarihî dokuya zarar vermeden, özenle gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarda, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında, AB Destek Ofisi koordinasyonuyla belediyeye hibe edilen teknik ekipmanlardan yararlanılıyor. Teleskopik yükleyici üzerine monte edilen sepetli çalışma platformu, yüksek ve erişimi zor bölümlerde ekiplerin güvenli ve etkin biçimde çalışmasına olanak sağlıyor.

Mağusa Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan surların ve tarihî binaların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.