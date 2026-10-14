“El-Sen’le uzlaşı sağlandı, Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunları da çözülmeli”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Ömer Gedik, Telekomünikasyon Dairesi’nde hizmet araçlarındaki güvenlik sorunları ile araç, gereç ve malzeme eksikliklerinin çözüm beklediğini belirterek yetkililere acil denetim ve önlem çağrısı yaptı. EL-SEN ile KIB-TEK arasında sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Gedik, protokol imzalanmaması hâlinde 200 üyeleriyle iş bırakmaya hazır olduklarını vurguladı.

TEL-SEN Başkanı Ömer Gedik, El-Sen ile KIB-TEK yönetimi arasında protokol imzalanarak grevin kaldırılmasının ardından, Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının karşı karşıya olduğu sorunların da gecikmeden çözülmesini istedi.

KIB-TEK’te sağlanan uzlaşının, kendi dairelerinde bekleyen sorunların çözümü için de başlangıç olması gerektiğini belirten Gedik, çalışanların güvenliğini tehdit eden eksikliklerin defalarca ilgili makamlara iletildiğini söyledi.

“Başvurular yapıldı, kalıcı çözüm bekliyoruz”

Hizmet araçlarındaki güvenlik sorunları ile araç, gereç ve malzeme eksikliklerine dikkat çeken Gedik; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Bütçe Dairesine başvurular yapıldığını, dilekçeler sunulduğunu ve görüşmeler gerçekleştirildiğini tekrar hatırlattı.

Kalıcı çözüm beklediklerini ifade eden Gedik, çalışanların özverisiyle sürdürülen kamu hizmetinin, güvenli araç ve yeterli ekipman sağlama sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Gedik, her gün göreve çıkan emekçilerin güvenliğinin ertelenebilecek bir konu olmadığını söyledi.

“Bir çalışanımızın yaralanması mı gerekiyor?”

Çalışma Dairesini hizmet araçlarını, ekipmanları ve çalışma koşullarını ivedilikle denetlemeye çağıran Gedik, tespit edilen eksikliklerin giderilmesini istedi.

Denetim yapılmaması hâlinde bağımsız iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alarak risklerin incelenmesini sağlayacaklarını belirten Gedik, şöyle konuştu:

“Sorumluların harekete geçmesi için bir çalışanımızın yaralanması mı gerekiyor? Tehlikeleri önceden bildiriyor, çözüm talep ediyoruz. Bu uyarıların gereğini yerine getirmek, ilgili makamların sorumluluğudur.”

Çalışanların taleplerinin duyulması için her defasında grev aşamasına gelinmesinin beklenmemesi gerektiğini kaydeden Gedik, sorunların çözülmemesi hâlinde grev dâhil bütün yasal sendikal haklarını kullanma kararlılıklarını koruduklarını bildirdi.

“200 üyemizle iş bırakmaya hazırdık”

EL-SEN ile KIB-TEK arasında sağlanan uzlaşıyı da değerlendiren Gedik, TEL-SEN’in sürecin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

EL-SEN’in iş sağlığı ve güvenliği ile çalışanların haklarını korumak amacıyla yürüttüğü mücadeleyi ortak mücadeleleri olarak gördüklerini ifade eden Gedik, “Bir emekçinin can güvenliği, bütün emekçilerin meselesidir” dedi.

Görüşmelerden sonuç alınamaması hâlinde bugün Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde 200 üyeleriyle iş bırakmaya hazır olduklarını açıklayan Gedik, Yönetim Kurulunun kararı ve üyelerinin dayanışma iradesiyle EL-SEN’in yanında duracaklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Protokolün imzalanmasıyla planlanan dayanışma eylemine ihtiyaç kalmadığını kaydeden Gedik, dayanışmalarının devam edeceğini vurguladı.

“Verilen sözlerin takipçisi olacağız”

Uzlaşının ardından önceliğin taahhütlerin eksiksiz uygulanması olduğunu belirten Gedik, “Verilen sözlerin uygulamaya dönüşmesini, çalışanların güvenliğinin sağlanmasını ve varılan uzlaşının eksiksiz hayata geçirilmesini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EL-SEN üyelerini mücadelelerinden dolayı selamlayan, dayanışmaya katkı koyanlara teşekkür eden Gedik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Güvenli çalışma koşulları sağlansın, verilen sözler yerine getirilsin, emekçinin yaşamı korunsun.”