Mağusa Belediyesi’nde maaşlar yattı, grev sonlandırıldı

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, maaş, ek mesai ve yan haklarla ilgili başlattıkları grevi, taleplerinin yerine getirmesi üzerinde sonlandırdı.

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, uyarı grevi olarak başlatılan ve dün süresiz greve çevrilen eylemlerinin, Başkan İsmail Arter’e sunulan taleplerinin yerine getirilmesi üzerine sonlandırıldığını söyledi. Sakallı, tüm çalışanların maaşlarını aldığını, ek mesai ve yan hakların da ödendiğini dile getirdi.