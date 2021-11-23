Mağusa Belediyesi’nde bir kısım maaş ödendi

YENİDÜZEN’in bugün ‘İflas ve trajedi’ başlığıyla manşetine taşıdığı ‘Mağusa Belediyesi’nde bugün kısım çalışana maaş ödendi, belediyedeki grev askıya alındı. Sendika Başkanı Özüşen: “Halen ödenmeyen maaşlar var…”

Yaşanan gelişmelerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “Grevi askıya aldık ama korkumuz yeniden aynı şeyi yaşamak. Salı günü yine bir ödeme günü ve personelin bu tarz gecikme ve aksamlara tahammülü kalmadı.” dedi.

Hala ödenmeyen maaşlar var…

Ekim ayı maaşını alamayan bir kısım personelin toplam 1 Milyon 100 bin TL’lik ödemesinin bugün yapıldığı bilgisini veren Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, 15 Kasım’da maaşlarını alması geren 15’cilerin de bugün ödeneceğini belirtti. Hala maaş bekleyen işçiler olduğunu dile getiren Özüşen, “Geriye Mağusa Belediyesi'nin şirketi olan GAMABEL'de çalışan işçilerin Ekim ayı maaşları, Gündelikçilerin Eylül ve Ekim ayı maaşları ödenmedi. Bunun yanında 2020 yılına ait Nisan-Temmuz ayına ait olan ek mesai ödemeleri de hala ödenmedi.” dedi.

Belediye emekçileri de, Mağusalı da dertli: İflas ve trajedi