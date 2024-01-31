“Maddeyi valimizde unutmuştum, pişmanım”

Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken tasarrufunda hinkeneviri bulundurduğu tespit edilen M.A. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Salı günü saat 20.15 raddelerinde, Türkiye’den gelip Ercan Havalimanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki verdiğini belirtti.

Bu kapsamda zanlının üzerinde arama yapıldığını aktaran polis, giymekte olduğu montunun sol iç cebi içinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’de bir sokak satıcısından 7 gram olarak, 500 TL’ye aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, uyuşturucu maddeyi valizinde unuttuğunu ifade ederek, pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.