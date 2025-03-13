Madde analize gönderildi

Lefkoşa’da 60 gram kokainle yakalanan meydana gelen “kokain ithal ve tasarrufu” suçundan tutuklanan T.P. ve G.K. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğurolu mahkemede olguları aktardı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi de görevli bir polis ekibi tarafından, park halinde tespit edilen, T.P. ve G.K.’nin MTN 375 plakalı araçtan paket bırakılmasının görülmesi üzerine

arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan aramada aracın hemen yanında naylon poşet içerisinde yaklaşık 60 gram ağırlığımda Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, emare olarak zapt edilen 60 gram ağırlığındaki Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analize gönderildiğini, ancak henüz çıkmadığını belirtti.

Polis, ayrıca bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin muhafaza edildiği naylon poşetin PGM parmak inceleme birimine gönderildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 8 gün ek süre istedi.