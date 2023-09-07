“Maaşın yarısı faturaya gitti”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetiminin son iki ayda elektrik enerji birim fiyatlarına iki kez zam yapması sonucu faturalar, “dönüşümlü kesintilere rağmen” neredeyse 2 katı arttı.

KIB-TEK veznelerine giden YENİDÜZEN ekibi, faturasını ödeyen yurttaşa ses kayıt cihazını uzattı; vatandaş zamlardan dert yandı.

Temmuz ayında sürekli elektriklerin kesildiğini ancak buna rağmen faturalarının yüksek geldiğini belirten vatandaşlar, “Hükümet sadece zam yapmayı biliyor” dedi.

Asgari ücretin neredeyse yarısı kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen bir başka vatandaş da “Bunun gıdası var, suyu var. Bu rakamlarla geçinilmez” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ne dedi?

Hüseyin Zabit: Yarım maaş kadar elektrik faturası

“Elektrik faturaları çok yüksek, mecburi ödedik. Yaz mevsimindeyiz ve herkes evinde klimasını kullanıyor. Ama bu faturalar çok yüksek geliyor. Bir eve neredeyse yarım maaş kadar elektrik faturası geliyor. 5 bin TL geldi bize. Geçen ay 1000 lira daha aşağı gelmişti. Evde iki klima kullanıyoruz. Tabi ki kullanacağız bu sıcaklarda. Ama geceden geceye kullandığın klimaya gelen elektrik faturası bu olmamalı. Faturalar daha uygun olmalı. Asgari ücret aldığınızı düşünün. Bunun 5 bini elektrik faturasına gidiyor. Bunun gıdası var , suyu var. Bu rakamlarla geçinilmez.”

Erdoğan Şeniz: Memleketin hali bitmiştir

“Üç evin elektrik faturasını ödedim. 3 bin 583 TL. Geçen ay daha az gelmişti. Bu faturalar bir eve göre fazla. Ama ödemekten başka da çaremiz yok. Bu elektrik kesintilerinin üstüne bu kadar fazla fatura gelmesi de ilginç. Hem sık sık elektrikleri kestiler hem de üstüne zam geldi. Olacak iş değil bu. Memleketin hali bitmiştir.”

Oğuz Aynalı: Memlekette eski idare yok

“Ben bir kişi kalıyorum. Evimde de elektrikli hiçbir şey yok. Üst üste bu zamlarla her ay daha fazla ödüyorum. Hem elektriği kesiyorlar hem yüklü fatura gönderiyorlar. Bizim elimizde ne var? Memlekette eski idare yok.”

Halil Paşa: Hükümet sadece zam yapmayı biliyor

“Benim evime 5 bin 200 TL fatura geldi. Geçen ay da 4 bin gelmişti. Düşünmeye mi gerek mi var? Hükümetin yaptığı hiçbir şey yok. Sadece zam yapmayı biliyorlar, başka bir şey bilmiyorlar. Sadece elektrik ve gıdaya çalışır olduk. Gıdalar her gün zamlanıyor, elektrik her gün zamlanıyor.”

Yusuf Yarınlar: Hükümet istifa edip, çekip gitsin

“Ben bin 620 TL ödedim. Geçen ay da bin 300 TL ödemiştim. Olmayan bir şeyi düşünmek beyin yorgunluğudur. Bunları mı düşünelim? Hükümet istifa edip, çekip gitsin. Erken zamanda bir seçim olsun ve CTP tek başına iktidara girsin.”

Sabiha Akman: Maalesef yapacak bir şeyimiz yok

“Bu ay elektrik faturasına 2 bin 800 TL ödedim. Geçen ay da bu miktarlarda ödemiştim. Maalesef bu faturalarla ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Vatandaşın ödeyeceği miktarlarda faturalar olsa daha iyi olurdu.”

Esin Karşılı: Vatandaş olarak hiç memnun değiliz

“Bin 700 kusur fatura ödedim. Geçen ay bir miktar daha az ödemiştim. Durumlar çok kötü hiç iyi değil. İnsanlar zor durumda. Pahalılık aldı başını gidiyor. Vatandaş olarak hiç memnun değiliz. Her konuda şikâyetçiyiz. Markete gidiyoruz pahalılık aynı durumda, fiyatlar artmış durumda. İnsanların durumu çok zor. Aldığı maaşla geçinemeyen çok insan var. İnsanın klima çalıştırma hakkı var. Bir tane çalıştırıyorsun 3 bin 500 TL aylık fatura geliyor. Bu çok anormal bir durum. İnsanlar asgari ücretle elektrik mi, su mu yoksa kira mı ödeyecek? Bundan sonra neslimiz azalmış durumdadır. Çünkü geçim derdiyle bir çocuğu bile yapma niyetinde değiliz artık.”

Mahmut Çınar: Geçen aya oranla bu ay iki katı fatura ödedim

“Geçen aya oranla bu ay iki katı fatura ödedim. Hem elektrikler kesildi hem iki defa zam geldi. Alıştık artık. Bir şey söyleyemiyoruz.”

Osman Destur: Bu gidişle kimse fatura ödeyemeyecek

“Aylık 600 TL falan fatura geliyordu. Bu ay 2 bin 800 TL geldi. Her zaman çalıştırdığımız şeyleri çalıştırdık. Ekstra bir şey kullanmadık ona rağmen bu kadar fark oldu. Gece uyumak için de klima çalıştırmak zorundayız. En sonunda bu gidişle kimse fatura ödeyemeyecek duruma gelecek. Her şey de pahalı oluyor. Bu fiyatlarla kimse geçinemez. Güneyden alınan elektrik de çok pahalı. Döviz yükseldikçe zamlar durmuyor.”

Dürüye Öğünçer: Döviz düşmeye başladı ama indirim yok

“Benim solar sistemim var. Annemin elektrik faturasını ödemeye geldim. 1000 TL ödedim. Bu faturaların ucuzlaması lazım artık. Döviz düşmeye başladı ama indirim yok. Geçtiğimiz ay günde 3 defa kesintiler oldu ve buna rağmen 1000 TL fatura geldi.”