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Maaş kesintisi mahkemelik: Dava yarın dosyalanacak

Maaş kesintisi mahkemelik: Dava yarın dosyalanacak

Sendikalar, UBP-YD-DP Hükümeti’nin çıkardığı ve kamu maaşlarından kesinti yapılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi mahkemeye taşıyor.

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Sendikalar, UBP-YD-DP Hükümeti’nin çıkardığı ve kamu maaşlarından kesinti yapılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi mahkemeye taşıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklamasına göre sendikalar konuyu yarın saat 10:30’da Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak ve kararnamenin iptali için dava dosyalayacak.

Sendikaların saat 10:30’da Lefkoşa Mahkemeleri önünde bir de basın açıklaması yapacağını açıklayan Bengihan hükümetin bu adımına hayır demek için herkesi mücadeleye çağırdı.  

 

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