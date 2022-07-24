Maaş kesintisi mahkemelik: Dava yarın dosyalanacak
Sendikalar, UBP-YD-DP Hükümeti’nin çıkardığı ve kamu maaşlarından kesinti yapılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi mahkemeye taşıyor.
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Sendikalar, UBP-YD-DP Hükümeti’nin çıkardığı ve kamu maaşlarından kesinti yapılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi mahkemeye taşıyor.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklamasına göre sendikalar konuyu yarın saat 10:30’da Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak ve kararnamenin iptali için dava dosyalayacak.
Sendikaların saat 10:30’da Lefkoşa Mahkemeleri önünde bir de basın açıklaması yapacağını açıklayan Bengihan hükümetin bu adımına hayır demek için herkesi mücadeleye çağırdı.
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