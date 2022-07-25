Maaş kesintilerine ilişkin kararname mahkemeye taşındı

Kamuda örgütlü sendikalar, kamu maaşlarından kesinti yapılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı, kararnamenin iptali için dava dosyaladı.

Lefkoşa Mahkemeleri önünde toplanan sendikalar, başvuru öncesi basına açıklamalarda bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, söz konusu kararnameyle ilgili ara emri talep edeceklerini ve “telafisi mümkün olmayan bir zararın giderilmesini” isteyeceklerini ifade etti.

Bengihan, “Ara emri alınırsa, maaşlarda hiçbir kesinti yapılmayacak. Ancak mahkemenin dava süreci beklenirse ve dava görüşüldükten sonra haklı olduğumuz ortaya çıkarsa, kesintiler gerçekleşecek” dedi.

Kararın hafta sonu gece yarısı alındığına dikkat çeken Bengihan, “Biz de çok acil bir şekilde, mesainin başladığı ilk gün ara emrini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikalar, basın açıklamasının ardından avukatlarıyla birlikte mahkeme yerleşkesine girerek davaya ilişkin başvuruyu gerçekleştirdi.

Hükümet, kamuda maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik Yasa Gücünde Kararname’yi hafta sonu yayınlamıştı.

15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 10, 30 bin TL üzeri maaşlardan ise yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verilmişti.

15 bin maaş üzerinden yüzde 10, 30 binden % 20 kesinti