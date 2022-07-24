15 bin maaş üzerinden yüzde 10, 30 binden % 20 kesinti

Kamuda yüzde 56 hayat pahalılığı ödeneği sonrasında maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik Yasa Gücünde Kararname yayınlandı.

Buna göre aylık 15 bin TL’nin altında maaş, 13’üncü maaş ve emekli maaşı alanlardan kesinti yapılmayacak.

15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 10, 30 bin TL üzeri maaşlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacak.

Maaş kesintisi geri ödemelerinin Nisan 2023’te olacağı belirtildi.

Kesinti sonrası maaşın 15 bin ya da 30 bin TL’nin altına inmesi durumunda, ödemenin 15 ya da 30 bin TL üzerinden yapılacağı da ifade edildi.

Maaş kesintileri yurtdışı görevlerde olanlara yüzde 10 şeklinde uygulanacak.

Kesintiler emekli maaşları ile 13'üncü maaşlar dahil her türlü kamu, kooperatif, belediye gibi ödemeleri de kapsayacak.

Temmuz ayı maaşlarıyla başlayacak ve Aralık maaşlarıyla sona erecek kesintilerin Nisan 2023 sonuna kadar geri ödenmesi hedefleniyor.