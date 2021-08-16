Lute’un Ağustos sonu veya Eylül başı adaya gelmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute’un Ağustos sonlarında veya Eylül başlarında Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, PIK'e yaptığı açıklamada, Lute’ın yeni ziyaretinin daha önceden planlandığını ve hükümetten beklenen şeyin kesin tarihin açıklanması olduğunu belirtti. Ayrıca Lute’un önümüzdeki ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde iki tarafla ön çalışma yapmasının da beklendiğini söyledi. (PIK)