“Lurucina’daki kapının açılması Kıbrıslı Türkler için bir hayatta kalma meselesi”

Akıncılar (Lurucina) köyü muhtarı Mustafa Eğmez ile köyün diğer sakinlerinin bölgede geçiş noktası açılması konusunda Alithia gazetesine açıklamalarda bulundukları belirtildi.

Gazete “Limpia (Limya) Geçiş Noktasının Açılması Lurucina (Akıncılar) İçin Hayatta Kalma Meselesi” başlığıyla yer verdiği haberinde 13 Şubat tarihinde köye gerçekleştirdikleri ziyarette köy muhtarı Mustafa Eğmez’in gazeteye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre açıklamasında, “Limpia” (Limya) köyüne doğru bir geçiş noktasının açılmasının Lurucina’daki Kıbrıslı Türkler için bir hayatta kalma meselesi olduğunu belirten Eğmez, “Lurucina” köyünün Limya üzerinden bir sınır kapısı açılması istediğini, bununla birlikte "Athienu" (Kiracıköy) sakinlerinin de talep ettiği gibi "Piroi’den” (Gaziler) de paralel bir geçit açılmasının kendilerini rahatsız etmediğini ifade etti.

Gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdiği “Limpia” (Limya) muhtarının da Lurucina-Limya geçidinin açılmasını olumlu bir şekilde değerlendirdiğini ifade eden Eğmez, önceliklerinin köy sakinlerinin tecritinin ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, şu an köyden birinin arabayla Lefkoşa’ya gitmek istemesi durumunda en az 50 dakikaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Haberde köyün diğer sakinlerinin açıklamalarına da yer verildi.