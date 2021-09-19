"LTL ve Lapta Yavuzlar'da seyreltilmiş (dönüşümlü) eğitim yapılacak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sağlık açısından büyük bir sorunla karşılaşılmadan eğitimin devam ettiğini iddia etti.

Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) öğrenim gören 9’uncu ve 10’uncu sınıfların tamamına ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nde (LYL) sadece iki şubeye de seyreltilmiş (dönüşümlü) eğitim verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, bakanlığın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları çerçevesinde aldığı ve okul idareleri ile öğretmenlerin hassasiyetle uyguladığı önlemler sayesinde sağlık açısından büyük bir sorunla karşılaşılmadan eğitimin devam ettiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bunun yanında sektörlerin açık olmasına bağlı olarak çalışan nüfusun artmasından dolayı bazı okullarda öğrenci artışı gözlemlendiğini söyledi. Bu bağlamda bazı okulların sınıf kapasitelerinin aşırı yüklendiğine işaret eden Amcaoğlu, pandemi koşulları da dikkate alınarak, okul idareleri ile de istişarelerde bulunduklarını ve 20 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren Lefkoşa Türk Lisesi’nde 9. ve 10. sınıfların tamamının seyreltilmiş (dönüşümlü) eğitime geçeceğini ifade etti. Bakan Olgun Amcaoğlu, diğer sınıfların ise tam zamanlı olarak eğitime devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, yine aynı şekilde Lapta Yavuzlar Lisesi’nde de bir 9. ve bir de 10. sınıfta olmak üzere sadece iki şubede seyreltilmiş olarak eğitim verileceğini duyurdu.

Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Seyreltilmiş eğitim alan öğrenciler uzaktan eğitim desteği verilecektir. Pandemi dolayısı ile pozitif ve temaslı olan öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerini www.mebnet.net “Uzaktan Eğitim Sistemi” web adresinde bulunan materyaller ile asenkron olarak sürdürecekler ve öğretmenlerin kendilerine verecekleri proje ve ödevlerle de destekleneceklerdir.”

“Diğer tüm okullarımızda tam zamanlı eğitim devam etmektedir. Kayıtların ve ek bütünlemelerin tamamlanmasıyla birlikte okulların durumları sürekli olarak Bakanlığımız tarafından değerlendirilmeye devam edilecek ve kamuoyuna düzenli olarak bilgilendirme yapılacaktır. Halkımızdan ricamız bu dönemde yetkili makamlar dışında toplumda infial yaratıp çocuklarımızın geleceğine taş koymaya çalışan fırsatçılara güvenmemeleridir.”