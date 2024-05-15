LTB sınırlarındaki su tahlil sonuçları temiz çıktı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin halk sağlığı amacıyla rutin olarak yaptırdığı içme ve kullanım suyu analizleri sonuçları temiz çıktı.

LTB Halk Sağlığı ve Denetim Şubesi tarafından başkentteki 16 farklı bölgeden alınan Nisan ayına ait numuneler koliform bakteri, ecoli ve entreokok açısından Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nde incelendi ve analizler sonucunda LTB sınırları içerisindeki içme ve kullanım suyunda hiçbir sakıncalı değere ulaşılmadı.