LTB ilaçlama ihalesine iptal kararı

Rekabet Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin "2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi"nin iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmasına karar verdi. Kurul dosyada yapmış olduğu inceleme neticesinde, ihaleyi kazandığı duyurulan şirketin verdiği personel listesinin gerekli ve yeterli sertifikaya sahip olmadığı bulgusu yaptı, yeni bir değerlerime yapılmasını ve karar üretilmesini istedi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda; “Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Değerlendirme Komisyonu'nun konuyla ilgili alınan kararın iptal edilmesine ve Tamçağ Trading Ltd.'nin teklifi geçersiz kılınarak, 17/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Hizmet Alım İhalesi ile ilgili Yasa'nın 72'nci maddesi tahtında yeni bir değerlendirme yaparak, yeni bir karar üretmesine karar vermiştir.” dendi.

Kurulun iptal kararında; dosyada yapmış olduğu inceleme neticesinde, ihaleyi kazandığı duyurulan şirketin verdiği personel listesinin gerekli ve yeterli sertifikaya sahip olmadığı, "Organizasyon şeması ve görevli teknik personelin yeterliliğini gösteren belgeler ve KKTC'de sektördeki çalışına becerileri" kapsamında 15 tam puan verilmesinin hatalı olduğu gibi gerekçeler yer aldı.