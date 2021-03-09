‘Love Erdoğan’ afişleri ‘yavru’ KKTC sokaklarında

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yayılan “Love Erdoğan” afişleri, bugün itibariyle Kıbrıs'ın kuzeyinde de çeşitli noktalarda görülmeye başlandı.

ABD'de New York kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Stop Erdoğan" reklamlarına tepki olarak Türkiye'nin birçok yerinde iki gündür “Love Erdoğan” afişleri asılıyor.

Bu afişler bugün Kıbrıs'ın kuzeyinde de bazı reklam panosuna asıldı. Afişlerin kimler tarafından asıldığı veya organize edildiği ise bilinmiyor.



‘Love Erdoğan’ kampanyasının, New York’ta başlatılan ‘Stop Erdoğan’ ışıklı tabelalarına karşı olduğu öğrenildi.



ABD’de ‘Türk-Amerikan Yönlemdirme Komitesi’nce yürüten “Love Erdoğan” kampanyası, Türkiye ve Saray Bosna’nın yanısıra KKTC’ye de geldi.

Foto: Sosyal Medya