Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskınlarla başlayan protestoların beşinci gününde, Los Angeles Belediye Başkanı kent merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentin merkezindeki iki buçuk kilometrekarelik bir alanda ilan edilen sokağa çıkma yasağının yerel saatle akşam 20.00 ve sabah 06.00 arasında geçerli olacağını söyledi.

Olayların şehir merkezindeki belirli bir alanda yaşandığını, sokağa çıkma yasağı kararının da 9 Haziran gecesi 23 işletmenin yağmalanmasından sonra alındığını aktardı.

Kente Başkan Donald Trump'ın emriyle yüzlerce ABD Deniz Muhafızı konuşlandırılırken, polis eylemlerin beşinci gününde 197 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Trump, California Eyaleti Valisi Gavin Newsom'un "gereksiz, yasadışı ve siyasi amaçlı" şeklindeki itirazlarına rağmen 4 bin Ulusal Muhafızı da harekete geçirdi.

700 dolayında Deniz Piyadesi'nin de kentin 50 kilometre güneyindeki bir alana konuşlandırıldığı ve belirli yerlere yerleştirilme talimatı bekledikleri kaydedildi.

Newsom daha önce Trump'ın Los Angeles'taki ordu personelini artırılmasını engellemek için acil bir dilekçe vermişti. Federal bir yargıç bu dilekçeyi reddetti ve Newsom'un davasının duruşmasını 12 Haziran gününe erteledi.

ABD Başkanı Trump, North Carolina eyaletindeki bir ordu üssünde askerlere yaptığı konuşmada "California'da şahit olduklarınız, yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğimize topyekun bir saldırısı" dedi ve yönetiminin "Los Angeles'ı kurtaracağını" ekledi.

Başka şehirlere de yayıldı

Öte yandan protestolar Los Angeles'tan New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Philadelphia ve San Francisco da dahil olmak üzere en az on ABD şehrine de yayıldı.

New York'taki protestolar çoğunlukla barışçıl olsa da "çok sayıda" gözaltı yapıldı.

Los Angeles'ın aksine, birkaç şehrinde protestoların yaşandığı Texas muhafazakarların yoğun olduğu bir eyalet.

Texas'a da Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

Yerel yetkililer Trump'ı eleştirdi

Yerel güvenlik güçlerine ek olarak Ulusal Muhafızların kullanılması ve Demokrat eyalet valileri tarafından eleştiriliyor.

California eyaleti Valisi Gavin Newsom, deniz piyadelerinin görevlendirilmesi sonrası "diktatör bir başkanın çılgın fantezisini" gerçekleştirdiğini söyledi.

Vali Gavin Newsom ile Başkan Donald Trump arasından karşılıklı atışmalar sürüyor.

Trump gazetecilere Newsom'un tutuklanmasının "harika" olacağını düşündüğünü söyledi. Newsom ise sosyal medyada buna "otoriterliğe doğru açık bir adım" diyerek yanıt verdi.

Gösteriler, üniformalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerinin California eyaletinde yaptığı baskınlar sonrası 6 Haziran Cuma günü başlamıştı.