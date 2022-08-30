Londra'daki turizm fuarı için 91 bin sterlin

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 7-9 Kasım 2022 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek "WTM Londra 2022" turizm fuarına katılacak. Bakanlık, ‘159,50 m2'Iik boş yer kirasına yaklaşık 1 milyon 940 bin 124,41 TL (91 bin 320,60 Sterlin) ödeyecek.

Bakanlar Kurulu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de duyuruldu.