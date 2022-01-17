Londra: Ercan’dan 5 bin, Larnaka’dan 894 TL

Yükseköğrenimde yarıyıl tatili yaklaştı, uçak bileti fiyatları yine cep yakıyor. Fiyatlar ve pandeminin, hem yurt dışında öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin hem de adadaki yabancı öğrencilerin ülkelerine seyahatlerini sınırlayacağı belirtiliyor.

Kuzey ile güney arası 1-15 Şubat/gidiş-dönüş bilet fiyatı farkı:

-Ercan-Londra: Yaklaşık 5 bin TL /Larnaka-Londra: Yaklaşık 894 TL / Baf-Londra: Yaklaşık 753 TL

-Ercan-Amsterdam: Yaklaşık 4 bin 700 TL/ Larnaka-Amsterdam: Yaklaşık 2 bin 823 TL

-Ercan-Milano: Yaklaşık 3 bin 350 TL / Larnaka-Milano: Yaklaşık 2 bin 321 TL

(Bilet fiyatları Skyscanner internet sitesinden alınmıştır)

Derya ULUBATLI

Yükseköğrenimde güz döneminin sonuna yaklaşılırken, yarıyıl tatili için seyahat edecek öğrencilerin havalimanında hareketlilik yaratacağı beklentisi oluştu, cep yakan bilet fiyatları ve ‘stabil olmayan’ pandemi kurallarının öğrencileri ‘sınırlayacağı’ öngörüldü.

Şubat ayının yaklaşmasıyla birçok yükseköğrenim kurumunda yarıyıl tatili hazırlıkları yapılmaya başladı. Gerek yurtdışındaki Kıbrıslı öğrenciler, gerekse Kıbrıs’ta okuyan yabancı öğrenciler ailelerinin yanına gitmek için gün sayarken, pandemi şartlarında seyahat etmenin koşulları ve günden güne artan bilet fiyatları da yeniden gündeme geldi.

Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun öğrencilerin son iki yıldır tatile gitme konusunda tereddüt yaşadığını, bu tereddütte yüksek bilet fiyatlarının ve pandemi kurallarındaki ‘dengesizliğin’ etkili olduğunu savundu. Bu bilet fiyatlarını Türkiye tarafından alınan vergiye bağlayan Tolun, vergi alınmaması halinde fiyatların normale dönebileceğini savundu.

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi’nden yetkililer, bu süreçte havalimanında bir hareketlenme beklendiğini ancak şu an bir tahminde bulunmak için erken olduğunu söyledi.

Kuzey ve güneydeki bilet fiyatları arasında uçurum fark…

YENİDÜZEN’in yaptığı bilet fiyatı araştırmasında 1-15 Şubat arası Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a yapılacak gidiş- dönüş bir yolculuğun maliyeti 1.652 TL ile 2 bin 146 TL arası değişiyor. Bu rakam İzmir’e uyarlandığında 1.883 ile 2 bin 290 TL, Antalya için 1.580 ile 2 bin 354 TL, Ankara için ise 2 bin ile 2 bin 260 arasında seyredecek.

Öte yandan aynı tarihler arasında Ercan’dan Londra’ya gidecek bir yolcunun ortalama 5 bin TL’yi gözden çıkarması gerekecek. Güneyden İngiltere’ye uçuşlarda ise ciddi bir fiyat farklı gözlemleniyor. Larnaka-Londra arası uçuşta bu fiyat 894 TL’ye denk gelirken, Baf-Londra arası uçmanın fiyatı ise 753 TL. Bir diğer yurtdışı uçuşu olan Amsterdam’a gitmek ise kuzeyden 4 bin 700 TL’ye yapılırken, güneyden aynı yöne uçmak neredeyse yarı fiyatına, 2 bin 823 TL’ye yapılıyor.

Ercan-Milano ve Larnaka-Milano arası uçuşlarda ise yaklaşık bin TL’lik bir fark gözlemleniyor. Ercan uçuşu 3 bin 350 TL iken, Larnaka uçuşu yaklaşık 2 bin 321 TL.

Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun:

“Öğrenciler son iki yıldır tatile gitme konusunda tereddüt yaşıyor”

Normal şartlarda Şubat tatilinin hem yurtdışındaki öğrencilerin Kıbrıs’a dönmesi, hem buradaki yabancı öğrencilerin evlerine dönmesi hem de ailelerin çocuklarıyla tatil yapabilmesi için bir fırsat olarak görüldüğünü söyleyen Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, son iki yıldır bu durumun biraz değiştiğine dikkat çekti. Bu değişimde hem giderek pahalılaşan uçak bileti fiyatlarının hem de ülkeye giriş çıkışta stabil olmayan pandemi kurallarının etkili olduğunu vurgulayan Tolun şunları aktardı: “Geçen yıl ve bu yıl böyle yarı yıl tatilinin öğrenciler için verimli geçmesi çok zor çünkü uçak biletlerinden tutun zor giriş-çıkış kurallarına kadar her şey tatile gitmek isteyen kişileri vazgeçiriyor. Son iki yıldır öğrenciler bile ailelerinin yanına dönme konusunda tereddüt yaşıyor. Acentelerin çoğu da bununla ilgili sıkıntılar yaşıyor, birçok son dakika iptalleriyle karşılaşıyor.

“Kuzeydeki uçak bileti fiyatlarıyla güneydekiler arasında uçurum var”

Uçak bileti fiyatlarındaki pahalılığı üçüncü bir ülkeye uçmaya çalışırken Türkiye’de durmak ve buraya vergi vermek zorunda kalınmasına bağlayan Tolun, alınan verginin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Tolun şunları söyledi: “Vergiler inanılmaz yüksek. Türkiye üzerinden farklı bir ülkeye uçarken sadece 37 Euro vergi veriyoruz. Öte yandan güneyde 20-30 Euro’ya direk uçuş için bilet bulmanız mümkün. Bu şartlar düşünüldüğünde çoğu kişi güneyi tercih ediyor. Türkiye ilke Kıbrıs’ın kuzeyi arasında ‘iç hat’ uygulaması yapılmalı. Türkiye bizi yurtdışı olarak değil iç hat olarak düşünerek ona göre vergilendirme yapmalı. Bunu uygulayabilirsek bilet fiyatları da ciddi anlamda düşecektir. Normalde zaten uluslar arası havacılık kurallarında biz iç hat gibi görülüyoruz, çünkü sadece Türkiye üzerinden uçabiliyoruz. Türkiye’nin iç hattı gibi görülüyoruz ama Türkiye bize böyle bir uygulama yapmıyor.

“Ülkeye giriş çıkış kuralları da öğrencilerin gidişini etkiliyor”

Mevcut hükümetin bu şartları kolaylaştırmasını istediklerini ancak bunun bir türlü başarılamadığını söyleyen Tolun, kişilerin tatil için gidip gelirken sadece bilet değil, en az iki kez PCR da yaptırmak zorunda kaldığını ve buna verilen paranın da öğrencileri ve turizm amaçlı seyahat edenleri zorladığını ifade etti. Yurtdışı için istenen testlerin süresinin de güneye geçerken kullanılanlar gibi 72 saatten bir haftaya çıkarılması gerektiğini savunan Tolun, bunun biraz olsun seyahat edecek kişileri rahatlatabileceğini söyledi. Bu süreçte mutlaka diğer dönemlere göre havalimanında daha fazla hareketlilik olabileceğini aktaran Tolun, bunun acentelere herhangi bir katkı sağlamayacağını da yineledi.