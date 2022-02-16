“Lokmacı’dan geçerken uyuşturucuyla yakalandı”

Lokmacı geçiş noktasından kuzeye geçtiği sırada sorun çıkardığı gerekçesiyle üzeri aranan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı. Suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlı O.E.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı O.E.A’nın Kanunsuz Uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde saat 09.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine Lokmacı geçiş noktasında sorun çıkardığı gerekçesi ile getirilen zanlının beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantası içerisinde huzurunda yapılan aramada cam kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş yaklaşık 12 gram Hint Keneviri türü madde bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 4 Şubat tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhine 3 gün tutukluluk alındığını belirtti.

Evinde de uyuşturucu bulundu

6 Şubat ise zanlının evinde yapılan arama neticesinde, çalışma odasında bulunan siyah renk çöp kutusu içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü madde ile yine aynı odada bulunan çalışma masasının çekmecesinde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunan kırmızı renk plastik öğütücü bulunduğunu söyleyen Polis, bunların emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Zanlının yasal statüsünün olduğunu belirten Polis, yargılanıncaya kadar mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.