Lokmacı'da esnaf ‘açılış’ hazırlığında

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kuzeyle güney arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 barikat, yarından itibaren yeniden geçişlere açılıyor. Lokmacı bölgesindeki esnaf, geçişlerin yarından itibaren yeniden başlayacak olmasından dolayı hazırlık yapıyor.

Geçişlerde, seviye 2 (turuncu) uygulamaları çerçevesinde 7 günlük negatif PCR veya antijen testi talep edilecek.

Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis, bugün 10.15’te kapıların açılması konusunda çevirim içi görüşme yapacak. Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak.

Liderlerin görüşmesinde kapıların açılmasıyla ilgili son detayların ve geçişlerin başlayacağı saatin belirlenmesi bekleniyor.

COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında karşılıklı geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.

Güneyden kuzeye geçişler, geçen yıl şubat sonunda Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını koronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatılmıştı, kuzeyden güneye de 11 Nisan 2020’deki toplantısında koronavirüs önlemleri kapsamında tüm barikatlar ve Ercan Havaalanı 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmıştı

Güneyde alınan kapıları kapatma kararı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlarca Lokmacı bölgesinde düzenlenen eylemlerle protesto edilmişti.

Bir yılı aşkın sürede barikatlarla ilgili başka kararlar da alındı. Güneyde öğrenim gören öğrenciler, çalışanlar ve tedavi görenler için geçişlere izin veriliyor.

9 barikat

Kıbrıs’ta karşılıklı geçişlerin yarından itibaren yeniden başlayacağı 9 geçiş noktası şunlar:

“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Kermiya, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

Lokmacı esnafı hazırlık yapıyor

Başkent Lefkoşa’da Lokmacı bölgesindeki esnaf, 9 kapıdan biri olan Lokmacı kapısından geçişlerin yarından itibaren yeniden başlayacak olmasından dolayı hazırlık yapıyor. Esnaf, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen işlerinin kapıların açılmasıyla yeniden artması umudunu taşıyor.

BM açıklamıştı

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının yarından itibaren karşılıklı yeniden açılmasına yönelik alınacak COVID 19 tedbirleri konusunda uzlaştığını duyurmuştu.

Tatar da mart ayından itibaren sürdükleri çalışmaların sonucunda, Anastasiadis ile tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış olduklarını kaydederek, bu gelişmenin iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına inandığını belirtmişti.

“Üç farklı seviye belirlendi… Şu anki seviye 2”

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.

Uygulanacak seviyeler şöyle belirlendi:

“Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak

Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi

Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı

Sağlık nedenli geçişlerde: 72 saatlik negatif PCR testi,

İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi

Seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacak.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyelerin yükseltilebilecek.

Şu anki durumun seviye-2 turuncu olarak belirlenirken, geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacak.