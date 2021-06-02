“Geçişlerin yeniden başlatılma kararını selamlıyoruz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana kısıtlamalar olan geçiş noktalarının, 461 gün sonra yeniden açılmasına ilişkin memnuniyetini belirtti.

Alınan kararı selamlayan CTP, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümün iki toplum için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

CTP’den yapılan açıklama şöyle:

“Koronavirüs pandemisinden dolayı geçtiğimiz yıl Mart ayından beri Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan geçiş kapıları, 461 gün sonra açılıyor. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında karşılıklı ilişkilerin durmasına yol açan geçiş kapıları, aynı zamanda Kıbrıs’ın kuzeyindeki esnafta da olumsuz etkilere sebep olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 4 Haziran Cuma günü karşılıklı geçişlerin başlayacağı açıklamasını olumlu bulduğumuzu vurgularız.

Geçiş kapılarının açılması insancıl bir konudur ve hayatın her alanını etkileme kapasitesine sahiptir. Sosyal ve kültürel, toplumlar arası güvenin ve yakınlaşmanın sağlanması yanında federal çözüme ulaşma yolunda, oldukça anlamlıdır.

Alınan kararı selamlar, bu vesileyle iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümün iki toplum için ne denli önemli olduğunu vurgularız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

02.06.2021