BM Kıbrıs Sözcüzü geçişlerde 'anlaşmayı' duyurdu, kriterleri açıkladı

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcüsü, Kıbrıslı Liderler Anastasiadis ve Tatar’ın geçiş noktalarının 4 Haziran’dan itibaren açılmasına ilişkin anlaşmaya vardığını duyurdu, kriterleri açıkladı.

Anlaşmaya göre, Sağlık Teknik Komitesi epidemiyolojik durumu iki haftada bir değerlendirecek ve geçiş noktalarında uygulanacak uygun seviyeyi belirleyecek.

Birinci seviyede kısıtlama olmayacak, ikinci seviyede 7 günlük negatif Antijen testi veya PCR testi istenecek, üçüncü seviyede genel halka geçiş kapalı olacak, sağlık nedenleriyle geçişlerde 72 saat negatif PCR testi istenecek.

İş, eğitim, ikamet ile ilgili amaçlar için geçişlerde 7 günlük negatif Antijen veya PCR testi Seviye 1 ve 2 kapsamındaki önlemler, geçiş noktalarındaki durumu üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere COVID 19 salgını öncesi statükoya geri getirerek tüm insan kategorileri için geçerli olacak. Aşılı kişilere uygulanacak önlemlerin ise çalışıldığı, zamanla duyurulacağı ifade edildi.

Seviye 1 (Yeşil):

• Kısıtlama yok

Seviye 2 (Turuncu):

• 7 günlük negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 3 (Koyu Kırmızı):

• Genel halk: Kapalı

• Sağlık nedenleriyle için yapılan geçişler: 72 saat negatif PCR testi

• İş, eğitim, ikamet amaçlar için geçiş: 7 günlük negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 1 ve 2 kapsamındaki önlemler, geçiş noktalarındaki durumu üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere COVID 19 salgını öncesindeki duruma geri getirerek tüm insan kategorileri için geçerli olacaktır. Aşılı kişilere uygulanacak önlemler üzerinde çalışılmakta olup, zamanla duyurulacaktır.

Bir veya her iki tarafta pozitif vakalarda bir artış olması durumunda, Teknik Komite ve her iki taraftaki uzmanlar aracılığıyla veriler değerlendirilecek ve veriler değişikliği haklı çıkarsa, bir üst seviyenin gereklilikleri derhal uygulanacaktır.

Mevcut şartlar altında 4 Haziran 2021'de tüm geçişlerde 2. Seviye (Turuncu) statüsü geçerli olacaktır.,

Tüm geçiş noktalarının yeniden açılması, serbest dolaşımı kolaylaştıracak, insanlar arası temasları teşvik edecek, güven inşa edecek ve tüm Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına ada genelinde olumlu bir sosyo-ekonomik etkiye sahip olacaktır.

Seviye 1 (Yeşil):

• Kısıtlama yok

Seviye 2 (Turuncu):

• 7 günlük negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 3 (Koyu Kırmızı):

• Genel halk: Kapalı

• Sağlık nedenleriyle için yapılan geçişler: 72 saat negatif PCR testi

• İş, eğitim, ikamet amaçları için geçiş: 7 günlük negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 1 ve 2 kapsamındaki önlemler, geçiş noktalarındaki durumu üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere COVID 19 salgını öncesindeki duruma geri getirerek tüm kategorilerdeki kişiler için geçerli olacaktır. Aşılı kişilere uygulanacak önlemler üzerinde çalışılmakta olup, zamanla duyurulacaktır.

Bir veya her iki tarafta pozitif vakalarda bir artış olması durumunda, Teknik Komite ve her iki taraftaki uzmanlar aracılığıyla veriler değerlendirilecek ve veriler değişikliği haklı çıkarsa, bir üst seviyenin gereklilikleri derhal uygulanacaktır.

Mevcut şartlar altında 4 Haziran 2021'de tüm geçişlerde 2. Seviye (Turuncu) statüsü geçerli olacaktır.,

Tüm geçiş noktalarının yeniden açılması, serbest dolaşımı kolaylaştıracak, insanlar arası temasları teşvik edecek, güven inşa edecek ve tüm Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına ada genelinde olumlu bir sosyo-ekonomik etkiye sahip olacaktır.