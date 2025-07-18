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Limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı

Limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı

Haftalık gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

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Haftalık gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak yapılan gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde 33 numunenin, yerli ürünlerde ise 19 numunenin tümü temiz olup, hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

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