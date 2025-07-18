Haftalık gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak yapılan gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde 33 numunenin, yerli ürünlerde ise 19 numunenin tümü temiz olup, hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.